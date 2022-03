Kirby e La Terra Perduta fa il botto sul Nintendo eShop: superato Mario Kart 8 Deluxe

Disponibile dal 25 maggio 2022 su Nintendo Switch, Kirby e La Terra Perduta sta già raccogliendo i primi, grandi risultati a livello commerciale, scalando velocissimo le classifiche di vendita di casa Nintendo.

Secondo l'ultima chart settimanale del Nintendo eShop relativa al periodo compreso tra il 19 e il 26 marzo, la nuova avventura della palletta rosa, per la prima volta in assoluto protagonista di un gioco interamente in tre dimensioni, è già in cima ai giochi più venduti, superando anche un peso massimo come Mario Kart 8 Deluxe. Un risultato indubbiamente importante, segno di quanto il titolo fosse molto atteso tra i fan della Grande N. Mario Kart 8 Deluxe rimane comunque sempre al centro delle preferenze dell'utenza, restando saldo sul podio in seconda posizione. Ecco di seguito la Top 10 dei giochi più venduti sull'eShop tra il 19 e il 26 marzo 2022:

Kirby e La Terra Perduta Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon Arceus Super Mario 3D World + Bowser's Fury Cuphead Minecraft Mario Party Superstars Among Us New Super Mario Bros. U Deluxe Super Smash Bros. Ultimate

La nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta ci mostra che i primi successi sono meritati, in attesa di scoprire dati di vendita più precisi. HAL Laboratory intanto già pensa al futuro della serie Kirby in 3D, manifestando l'intenzione di proseguire con la nuova strada tracciata senza comunque dimenticare le origini 2D del brand.