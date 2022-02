Kirby e la Terra Perduta: Carby sfreccia su Mario Kart 8 con una mod

La scena a dir poco esilarante che apre il video sulle abilità di Kirby e la Terra Perduta ammirato durante il Direct del 9 febbraio ispira l'ultimo progetto multimediale di RiazorMC: lo youtuber ha infatti inserito Carby nel roster di Mario Kart 8 con una mod.

Il modello poligonale plasmato dal creatore di contenuti riprende la simpatica scena di Kirby che mangia un'auto per riproporlo come personaggio a se stante da interpretare nella versione modificata di Mario Kart 8, per poi eseguire il titolo presumibilmente con l'ausilio di un emulatore.

Assumendo l'aspetto di un'auto nell'avventura che l'attente nella Terra Perduta, il paffuto eroe ideato da Masahiro Sakurai potrà muoversi agilmente nello scenario e sfruttare la potenza dirompente del veicolo appena "digerito" per risolvere enigmi ambientali, superare sezioni particolarmente difficili o semplicemente velocizzare il completamento del livello.

Prima di lasciarvi al video, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Kirby e la Terra Perduta è previsto al lancio per il 25 marzo 2022 rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.