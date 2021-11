Kirby e la Terra Perduta classificato dall'ESRB: nuovi dettagli sul platform di Nintendo

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della valutazione dei videogiochi sul mercato nordamericano, ha recentemente classificato Kirby e la Terra Perduta all'interno del suo database.

Solitamente, le classificazioni dell'ESRB giungono in prossimità del lancio del titolo in questione, ma in questo caso la descrizione del nuovo platform tridimensionale di Nintendo è stata pubblicata con un certo anticipo sulla data di lancio.

Possiamo quindi consultare nuove informazioni riguardanti le rinnovate abilità della paffuta pallina rosa di casa Nintendo e iniziare a familiarizzare con i nemici che affronteremo nel corso dell'avventura.

"Questo è un gioco di azione e avventura in cui i giocatori aiutano Kirby a salvare le creature rapite dalle forze del male. I giocatori attraversano piattaforme 3D mentre raccolgono monete, risolvono enigmi e usano le abilità di Kirby per combattere i nemici in grafica cartoon (ad esempio funghi, volpi, tartarughe giganti). I giocatori usano spade, bombe e pistole per sconfiggere i nemici; alcune armi consentono ai giocatori di utilizzare il puntamento/mirino per i colpi a distanza. Le battaglie con i boss possono essere frenetiche, con laser, esplosioni e proiettili che volano su Kirby, spesso da una prospettiva ravvicinata".

Kirby e la Terra Perduta è atteso su Switch durante la primavera del 2022, ma la valutazione dell'ESRB potrebbe suggerire l'imminente annuncio di una data di lancio più specifica per il platform ggame. Secondo l'insider Zippo, il titolo è in sviluppo da oltre 5 anni. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Kirby e la Terra Perduta.