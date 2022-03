Kirby e La Terra Perduta: come giocare in co-op sulla stessa console

La palletta rosa di Nintendo è tornato con Kirby e La Terra Perduta, una nuova avventura realizzata interamente in tre dimensioni per la prima volta nella serie. E' possibile giocare il titolo di HAL Laboratory anche in co-op locale, usando i joycon o altri controller supportati dalla console ibrida: ecco come fare.

Per affrontare le sfide di Kirby e La Terra Perduta in due giocatori aprite il menù tramite il tasto + prima di iniziare un qualsiasi livello. A questo punto selezionate Gioco co-op e collegate l'altro joypad alla console, quindi tornate alla partita per continuare l'avventura in coppia.



Il secondo giocatore userà Bandana Dee, celebre personaggio della serie che come arma usa una lancia e può sfruttare azioni diverse da quelle del protagonista: può infatti eseguire un doppio salto, lanciare una raffica di lance o far piovere quest'ultime in testa agli avversari. Non potrà tuttavia utilizzare la Boccomorfosi esclusiva di Kirby, abilità che permette di prendere il controllo di diversi oggetti sparsi per la mappa di gioco.

Fan della storica serie Nintendo? Sarete contenti allora del quasi perfect score di Kirby e La Terra Perduta sull'ultimo numero di Famitsu. Se volete approfondire le vostre conoscenze sul gioco, non perdetevi la nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta.