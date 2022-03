Kirby e La Terra Perduta: come gudagnare monete rapidamente

A oltre trent'anni dal suo debutto avvenuto in Kirby's Dream Land per Game Boy, la mascotte rosa di casa Nintendo è pronta a gettarsi in un’altra grande avventura. Se farete vostro Kirby e La Terra Perduta al lancio su Nintendo Switch il 25 marzo 2022, ecco un modo semplice per guadagnare molti Coin mentre giocherete a questa nuova esclusiva.

Per potersi arricchire velocemente e senza spendere troppe ore a rigiocare le sfide già completate, il metodo più immediato per massimizzare i vostri Coin è quello di completare ogni livello della storia alle difficoltà più impegnative. Agendo in questo modo, infatti, ogni scenario concluso vi ricompenserà con un numero maggiore di monete stellari.



Oltre a questo, un mezzo altrettanto efficace per accrescere i vostri profitti, così da potervi permettere l’acquisto di potenziamenti e di capsule presso le macchine Gachapon presenti nel gioco, potrebbe anche essere quello di dedicare molto tempo ai vari minigiochi offerti dall’esperienza, che vi regaleranno ricompense in denaro ad ogni vittoria.

Per concludere, nel caso voleste approfondire ulteriormente l'argomento scoprendo i vari aspetti del gioco in questione, ecco la nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta. Inoltre, sulle pagine di Everyeye trovate anche uno speciale che ripercorre il passato della serie fino ad arrivare a Kirby e La Terra Perduta.