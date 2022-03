Kirby e la Terra Perduta, conto alla rovescia: Kirby in azione nel nuovo gameplay

A oltre trent'anni di distanza dall'esordio della pallina rosa, il team di HAL Laboratory è ormai prossimo alla pubblicazione della prima avventura 3D di Kirby.

A brevissimo, il nuovo gioco di Kirby sarà infatti disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, per un viaggio tra tradizione e innovazione in Kirby e la Terra Perduta. La data di lancio del platform, come ormai noto, è infatti in programma per tra pochi giorni, con il Day One al via venerdì 25 marzo 2022. In attesa di poter tornare a sfoggiare una miriade di Abilità Copia, i giocatori in attesa del titolo possono dedicarsi alla visione di un ricco filmato.

Dai lidi di Nintendo Giappone, è infatti stato pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Kirby e la Terra Perduta. Con una durata di oltre una ventina di minuti, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news. Grazie alla sessione di gioco, è possibile dare uno sguardo a diversi aspetti del platform. Tra questi ultimi spiccano le nuove trasformazioni dell'eroe roseo, che per la prima volta porterà la Boccomorfosi in Kirby e la Terra Perduta. Abilità inedita, quest'ultima si affianca al ritorno di celebri Abilità Copia, di sezioni platform e del comparto multiplayer. Come raccontato nel nostro provato di Kirby e la Terra Perduta, i giocatori potranno inoltre liberare i Waddle Dee rapiti, che andranno progressivamente a popolare un villaggio, che diverrà l'hub dell'avventura.