Kirby E La Terra Perduta: la demo è disponibile ora su Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato la disponibilità della demo giocabile di Kirby E la Terra Perduta, nuovo gioco della pallina rosa in uscita il 25 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.

Ma cosa include la versione di prova? Nintendo fa sapere che "la demo include tre livelli del primo mondo del gioco. I giocatori ora possono dare un'occhiata alla modalità Boccomorfosi, affrontare il primo boss e ricevere anche un codice regalo da utilizzare nel gioco completo."

Noi abbiamo avuto modo di provare Kirby E La Terra Perduta su Nintendo Switch, vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco nello speciale di approfondimento, in attesa di poter mettere le mani sulla versione completa e proporvi una recensione definitiva in vista del lancio.

Kirby E La Terra Perduta è il primo platform 3D della pallina rosa, protagonista di numerosi giochi di piattaforme bidimensionali e di spin-off 2D e 3D (pensiamo a Kirby Air Ride) ma per la prima volta in assoluto Kirby si trova in un mondo completamente tridimensionale in stile Super Mario Odyssey.

Kirby E La Terra Perduta è compatibile con gli Amiibo, i personaggi verranno utilizzati per sbloccare oggetti e bonus speciali, inoltre vi ricordiamo che prenotando Kirby E La Terra Perduta da GameStop riceverete un mousepad tridimensionale a forma di Kirby.