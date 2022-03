Kirby e La Terra Perduta disponibile: ecco il coloratissimo trailer di lancio

Kirby e La Terra Perduta è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Per celebrare il ritorno della palletta rosa, Nintendo ha pubblicato per l'occasione il trailer di lancio della nuova avventura che segna l'esordio dell'iconico personaggio in un'avventura per la prima volta completamente in 3D.

Il nuovo filmato, della durata di circa due minuti, ci offre una panoramica generale dei contenuti, le ambientazioni e le sfide che attendono i giocatori in La Terra Perduta: oltre a scenari di ampie dimensioni e liberamente esplorabili, fanno il loro consueto ritorno anche le Abilità Copia di Kirby, che ruba i poteri dei suoi nemici ingoiandoli con anche la possibilità di potenziare facendole evolvere.

Altra novità è rappresentata dalla Boccomorfosi, che consente al piccolo eroe di assumere le sembianze degli oggetti che lo circondano, quali auto e deltaplani, per muoversi con ancora più libertà tra i vari livelli. Non mancano inoltre tanti minigiochi con i quali intrattenersi, oltre al multiplayer cooperativo che permette di affrontare l'avventura in compagnia di un amico. Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, la nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta è ciò che fa al caso vostro.

HAL Laboratory sta comunque già pensando al prossimo gioco della serie Kirby: l'idea è di proseguire con la nuova strada a tre dimensioni appena intrapresa, nel tentativo di renderla ancora "più libera e selvaggia" rispetto a quanto mostrato in La Terra Perduta.