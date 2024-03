Kirby e la Terra Perduta: il gioco è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è acquistabile ad un prezzo super scontato una delle esclusive per Nintendo Switch, ci riferiamo all'ultima avventura di Kirby, Kirby e la Terra Perduta uscito il 25 marzo 2022, la terza apparizione della famosissima icona di Nintendo su Nintendo Switch, uscito dopo Kirby Star Allies e Kirby Fighters 2.

Kirby e la Terra Perduta in offerta al prezzo più basso di sempre

Kirby e la Terra Perduta è un action platformer in 3D, il mondo è liberamente esplorabile in tre dimensioni con le classiche e nuove abilità studiate appositamente per questa ultima avventura di Kirby.

L'edizione in promozione è Standard Edition acquistabile a 39,99 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, non è mai stato acquistabile ad un prezzo più basso di questoe, come tutte le esclusive di Nintendo, il prezzo non scenderà mai troppo



Se vi siete persi gli altri capitoli di Kirby per Nintendo Switch, su Amazon potete acquistare Kirby Fighters 2 a 19,99 euro (codice da riscattare nel Nintendo Store) o Kirby Star Allies al prezzo di 49,90 euro a questo link.