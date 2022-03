Kirby e La Terra Perduta e GT7 vicini al Perfect Score su Famitsu

Il numero 1738 di Famitsu esce domani nelle edicole giapponesi ma grazie ai consueti leak possiamo scoprire in anticipo i voti delle recensioni, con i pareri su due titoli già usciti e un gioco in arrivo prestissimo, ci riferiamo ovviamente a Kirby e La Terra Perduta.

Sono tre le recensioni presenti nel nuovo numero di Famitsu: Babylon's Fall, Gran Turismo 7 e Kirby e La Terra Perduta, gli ultimi due premiati con un voto molto vicino al Perfect Score. Il gioco di Platinum Games si porta a casa un buon 30/40 (8/8/7/7) ma sono Gran Turismo 7 e Kirby a stupire.

Gran Turismo 7 è stato premiato con un voto di 38/40 (9/10/9/10) mentre Kirby e La Terra Perduta si ferma a 36/40 (8/9/9/10), entrambi i titoli si avvicinano dunque al Perfect Score, il celebre 40/40 di Famitsu. Purtroppo il testo delle recensioni non è ancora stato diffuso e non conosciamo dunque il parere e l'analisi completa dei redattori, ma solamente i voti, in ogni caso piuttosto alti con tanto di due dieci a Gran Turismo 7 e un dieci (e due nove) a Kirby.

Kirby e La Terra Perduta esce questo venerdì in Europa mentre Babylon's Fall e Gran Turismo 7 sono già disponibili da inizio marzo.