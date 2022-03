Kirby e La Terra Perduta: miglior lancio UK della saga, Ghostwire Tokyo fuori dalla Top 10

Kirby e La Terra Perduta debutta al primo posto della classifica inglese, registrando di fatto il miglior lancio di sempre per la serie, vendendo 2.5 volte di più rispetto al precedente Kirby Star Allies (uscito nel 2018) nella prima settimana.

Nella prima settimana di presenza sul mercato, Kirby e La Terra Perduta è già diventato il quinto gioco di Kirby più venduto di sempre in Gran Bretagna, avendo superato Kirby Adventure per Wii e Kirby e il Pennello Arcobaleno per Wii U. Si tratta di un buon risultato dal momento che il franchise della pallina rosa non ha mai generato grandi numeri sul mercato britannico.

Kirby e La Terra Perduta Tiny Tina's Wonderland Elden Ring Gran Turismo 7 Leggende Pokemon Arceus FIFA 22 New Super Mario Bros U Deluxe WWE 2K22 Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe

Al secondo posto della classifica troviamo Tiny Tina Wonderlands, con vendite fisiche in realtà piuttosto basse e inferiori rispetto a quelle di Borderlands uscito nel 2019. Tiny Tina ha venduto il 52% delle copie fisiche su PS5, il 25% su Xbox Series X, il 15% su PS4 e l'8% su Xbox One.

Ghostwire Tokyo per PS5 debutta invece in undicesima posizione, con vendite fisiche inferiori dell'80% rispetto a quelle di The Evil Within 2, precedente gioco di Tango Gameworks.