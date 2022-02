Kirby e la Terra Perduta: un mondo da esplorare nel gameplay dell'esclusiva Switch

I ragazzi di HAL Laboratory contano i giorni che li dividono dal lancio di Kirby e la Terra Perduta confezionando una clip di gameplay incentrata sulle abilità di combattimento e sui poteri del paffuto eroe dell'avventura nintendiana ormai prossima ad approdare su Switch.

Il perno attorno al quale graviteranno le principali innovazioni apportate al gameplay della serie sarà rappresentato dal superpotere della Boccomorfosi di Kirby, una funzione che consente all'eroe di assorbire le caratteristiche degli oggetti presenti nello scenario... divorandoli!

La clip condivisa da HAL Laboratory si focalizza appunto sulla Boccomorfosi e sull'ampio ventaglio di azioni da compiere dopo aver assorbito oggetti come distributori automatici, coni stradali e automobili. Nella rosa di poteri a disposizione del tenero personaggio ideato da Masahiro Sakurai, ovviamente, non mancheranno gli equipaggiamenti "classici" come la spada di Zelda o il cappello-trapano per sbucare alle spalle del nemico scavando dei tunnel.

Prima di lasciarvi al video in cima alla notizia, vi ricordiamo che Kirby e la Terra Perduta è atteso al lancio per il 25 marzo in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete saperne di più sui contenuti di questo frizzante platform 3D, qui trovate la nostra anteprima di Kirby e la Terra Perduta per Switch.