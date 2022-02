Kirby e la Terra Perduta: le nuove spettacolari abilità in azione al Nintendo Direct

Nel corso del Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, Kirby e la Terra Perduta è tornato a mostrarsi con un nuovo, intrigante trailer che ha mostrato alcuni dei contenuti che i fan della palletta rosa sperimenteranno su Nintendo Switch a partire dal prossimo 25 marzo 2022.

In particolare, il nuovo filmato ha permesso di dare uno sguardo alle diverse nuove trasformazioni di Kirby: adesso il nostro eroe può diventare una macchina, un distributore di lattine, un cono spartitraffico, una lampadina gigante ed anche un pallone pieno d'acqua, oltre a diverse altre forme che gli consentiranno di potersi muovere più facilmente all'interno degli scenari in cui si svolge la nuova avventura, risolvendo alcuni enigmi ambientali ed affrontando con maggior grinta le ostilità che tenteranno di bloccare il suo cammino.

Con molta probabilità il gioco completo offrirà ancora più sorprese in termini di trasformazioni e abilità speciali a disposizione del protagonista, come da tradizione nella serie. Ricordiamo che La Terra Perduta sarà un Platform tridimensionale e lascerà ai giocatori maggior libertà d'azione e movimento rispetto agli standard tipici del franchise, composto principalmente da Platform 2D. Di recente Kirby ha compiuto 30 anni, e la nuova avventura promette di essere il modo migliore per festeggiare il recente anniversario. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Kirby e La Terra Perduta, così da scoprire ulteriori dettagli sul titolo Nintendo.