Kirby e la Terra Perduta, la pallina rosa in azione: la Boccomorfosi nel video gameplay

Le nuove abilità di Kirby in Kirby e la Terra Perduta sono state tra le protagoniste indiscusse dell'ultimo Nintendo Direct, che ha ospitato una sezione interamente dedicata alla prossima avventura della celebre sferetta rosa.

Durante l'evento, in particolare, è stata ufficialmente presentata la Boccomorfosi, peculiare strategia che consente all'eroe di divorare oggetti di uso comune, per poi assorbirne alcune caratteristiche. Divorando una macchina ci si potrà dunque muovere a gran velocità per la mappa, grazie ad un Kirby attrezzato di quattro ruote. Allo stesso tempo, tramutandosi in un distributore automatico, si potranno lanciare lattine agli ignari avversari, mentre digerire un conetto del traffico proporrà insolite soluzioni per farsi largo tra svariati ostacoli ambientali.

Per meglio presentare le caratteristiche del primo platform 3D della serie Kirby, è stata pubblicata una ricca sessione di gameplay di Kirby e la Terra Perduta, che riprende ed amplia quanto mostrato nell'ultimo Nintendo Direct. Disponibile in apertura a questa news, il filmato include sezioni dedicate all'utilizzo della Boccomorfosi, all'esplorazione o all'utilizzo delle tradizionali Abilità Copia di Kirby.

La nuova esclusiva Nintendo Switch sarà disponibile sulla console ibrida a partire dal prossimo 25 marzo 2022. Nell'attesa, potete scoprirne tuti i segreti nella nostra ultima anteprima di Kirby e la Terra Perduta.