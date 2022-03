Kirby e la Terra Perduta: una pallina rosa di creatività nello spot TV giapponese

Dopo aver visto Carby sfrecciare un Mario Kart 8 con una mod, anche Nintendo accende la macchina promozionale e confeziona un nuovo spot TV di Kirby e la Terra Perduta che ci ricorda l'imminente lancio dell'attesa esclusiva Switch.

Protagonisti indiscussi di questo nuovo filmato promozionale sono, ovviamente, i poteri di Boccomorfosi di Kirby, una delle funzioni inedite che l'iconica pallina rosa potrà evolvere assorbendo le caratteristiche degli oggetti presenti nello scenario.

L'ultima clip condivisa da HAL Laboratory lascia così intuire l'ampio ventaglio di azioni che gli emuli di Kirby potranno compiere per superare gli ostacoli dei livelli e raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Starà quindi ai giocatori scegliere di volta in volta i poteri da utilizzare in congiunzione con gli equipaggiamenti 'classici' come la spada di Link o il cappello-trapano.

L'uscita dell'ultima avventura di Kirby è prevista per il 25 marzo rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete saperne di più sui superpoteri della Boccomorfosi e su tutti gli altri aspetti di questo frizzante platform 3D, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Kirby e la Terra Perduta su Switch.