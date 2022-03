Kirby e La Terra Perduta: i primi livelli in azione nella nostra videoanteprima

Kirby e la Terra Perduta promette di rivelarsi uno degli episodi più ricchi ed ambiziosi della storica serie Nintendo. In arrivo su Nintendo Switch il prossimo 25 marzo 2022 , il nuovo capitolo della serie principale sarà realizzato interamente in 3D ed offre soluzioni di gameplay originali all'interno del brand.

In vista dell'uscita della versione completa, la redazione di Everyeye ha potuto già testare a fondo il titolo firmato HAL Laboratory, come potete leggere nella nostra anteprima di Kirby e la Terra Perduta e relativa videoanteprima. La prossima avventura dell'iconica palletta rosa si presenta come un puro concentrato Platform come da tradizione, con un'impostazione ludica che richiama alla mente Super Mario 3D World: in verità, dunque, nonostante il passaggio alle tre dimensioni, i livelli seguono una struttura classica e con una progressione quindi lineare e bidimensionale. Anche il grado di sfida complessivo resta vicino agli standard della serie, pensata per un pubblico di giovanissimi e senza situazioni troppo complicate in termini di combattimenti o fasi Platform.

Al tempo stesso già nei primi livelli di gioco viene garantita una buona varietà di situazioni anche grazie alle diverse trasformazioni disponibili tramite la Boccomorfosi, che consente di inghiottire oggetti di grandi dimensioni ed assumerne così la forma. Ciò garantisce quindi la presenza di piccoli rompicapi da affrontare con la giusta mutazione in modo tale da esplorare a fondo ogni scenario e scoprirne tutti i segreti.

Ricordiamo che è disponibile su Switch la demo di Kirby e la Terra Perduta, che consente ad ogni giocatore di sperimentare il prossimo gioco di Kirby in attesa di mettere la mani sopra la versione definitiva.