Kirby e la Terra Perduta ha rivoluzionato la saga come Breath of the Wild con Zelda

Si è spesso parlato, nel corso delle scorse settimane, di Kirby e di come Kirby's Return to Dreamland sia riuscito a conquistare il Giappone. Eppure, complice la grande importanza di uno dei più recenti progetti dedicato alla mascotte Nintendo, il director Shinya Kumazaki ha condiviso i propri pensieri su Kirby e la Terra Perduta.

Nel dettaglio, egli ha dichiarato che "Se parliamo di ciò che Breath of The Wild ha forse fatto per la serie di Zelda, in quanto è stato una rivoluzione per tutta la serie, penso che Kirby e la Terra Perduta sia stato una sorta di svolta. Penso che si possa considerare come il primo passo nella nostra sfida continua di creare giochi di Kirby in 3D".

La svolta rivoluzionaria del recente Kirby, oggetto di vendite oltre le aspettative con Kirby e la Terra perduta in Europa ove la serie è 'debole', si avvicinerebbe molto a quanto fatto da Nintendo con Breath of the Wild, che ha ribaltato i paradigmi dell'esperienza legata al mondo di Hyrule. Però, in riferimento a quanto riportato poco sopra, Kumazaki ha successivamente aggiunto che "In realtà, è il tipo di esperienza di gioco che possiamo offrire ai giocatori e il modo migliore per offrire questa determina il modo in cui la esprimiamo nel gioco. È solo che noi ora abbiamo questo nuovo di genere 3D come altro metodo, un altro modo, un'altra forma di fornire un'esperienza fi gioco ottimale".

L'importanza dell'esperienza 3D in Kirby è quindi fondamentale per far vivere nuove avventure, capaci di elevare il genere videoludico dei platform dedicato alla simpatica mascotte del mondo Nintendo.