Kirby e La Terra Perduta segna un nuovo, grande record per la serie in UK

Disponibile dal 25 marzo 2022 su Nintendo Switch, Kirby e La Terra Perduta si è velocemente imposto come uno dei migliori esponenti della serie, ottenendo grandi consensi di critica e pubblico oltre a mantenersi costante nelle vendite. Proprio in ambito commerciale arrivano importanti soddisfazioni per il gioco targato HAL Laboratory.

Stando a quanto riportato su Twitter da Christopher Dring, capo del portale Games Industry, l'ultima avventura della palletta rosa ha macinato grandi numeri tali da renderlo il gioco della serie più venduto di sempre nel Regno Unito, quantomeno in termini di distribuzione retail. Sebbene Dring non fornisca dati più precisi, è quindi molto probabile che La Terra Perduta abbia macinato numeri ancora più consistenti in UK tenendo conto anche delle vendite digitali.

Dal debutto in poi l'ultimo Kirby si è sempre mantenuto costante in termini commerciali, comparendo spesso all'interno delle Top 10 di vari paesi: lo scorso aprile, ad esempio, Kirby e La Terra Perduta è stato il più venduto in Italia facendo meglio non solo di FIFA 22, ma anche di Leggende Pokémon Arceus.

C'è ora curiosità di scoprire come andrà avanti il franchise, che ripartirà a breve con uno spin-off: Kirby's Dream Buffet è stato annunciato da Nintendo, e si tratterà di un gioco multiplayer con distribuzione digitale prevista per l'estate 2022.