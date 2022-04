Kirby e la Terra Perduta sorpassa FIFA e Pokémon: vetta Nintendo per la Top italiana

In attesa del debutto dei match di Nintendo Switch Sports, la console ibrida di casa Nintendo conquista la vetta dell'ultima classifica settimanale italiana.

A sedere sul gradino più alto del podio videoludico della penisola è infatti Kirby e la Terra Perduta, che per l'occasione sorpassa due pesi massimi del calibro di FIFA e Pokémon. Stando ai dati IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), FIFA 22 (peraltro tra i possibili giochi gratis con PS Plus a maggio) e Leggende Pokémon: Arceus si sono infatti dovuti "accontentare" rispettivamente di seconda e terza posizione, sia nel comparto console sia nella classifica cumulativa PC e console.



Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli relativi ai diversi segmenti di mercato videoludici:

Classifica cumulativa PC e console

Kirby e la Terra Perduta; FIFA 22; Leggende Pokémon: Arceus;

Classifica console

Kirby e la Terra Perduta;

FIFA 22;

Leggende Pokémon: Arceus;

Classifica PC

Code Vein; Elden Ring; Call of Duty: Black Ops III;

Le divergenze tra mercato console e PC spiccano questa settimana in maniera particolarmente marcata, con il secondo che propone in vetta il souls-like in stile anime di Bandai Namco, Code Vein. Ancorato al secondo posto resta invece salda l'ultima creatura di casa FromSoftware, con Elden Ring che continua a macinare copie vendute senza freni. Ritorno di fiamma invece per COD: Black Ops III, che si conquista in maniera piuttosto inaspettata la medaglia di bronzo.