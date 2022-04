Kirby e la Terra Perduta supera LEGO Star Wars: a cosa giocano gli utenti Nintendo Switch?

Il mese di marzo 2022 ha eletto Nintendo Switch console più venduta del mese, davanti a Xbox Series X e PlayStation 5, ancora affette dalla cronica carenza di scorte che persiste sin dal lancio dei due hardware.

Ma quali sono i titoli più giocati di recente sulla console ibrida? La classifica proposta dal Nintendo eShop ci offre la risposta. Nel corso della seconda settimana di aprile 2022, ormai conclusasi, Kirby e la Terra Perduta si è conquistato la vetta dello store digitale, superando sul podio l'apprezzato LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. L'epopea che fonde mattoncini danesi e Guerre Stellari ha infatti colonizzato sia il secondo sia il terzo posto, rispettivamente in edizione Standard e Deluxe.

Di seguito, vi riportiamo la classifica integrale dei giochi più venduti su Nintendo eShop nell'ultima settimana:



1. Kirby e la Terra Perduta

2. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

3. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - Deluxe Edition

4. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

5. This War of Mine

6. LEGO Harry Potter Collection

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Leggende Pokémon: Arceus

9. Minecraft

10. MLB The Show 22

11. The House of the Dead: Remake

12. Among Us

13. Mario Party Superstars

14. Cuphead

15. Overcooked 2

16. Animal Crossing: New Horizons

17. Super Smash Bros. Ultimate

18. Stardew Valley

19. Little Nightmares

20. Sonic Mania

21. LEGO Marvel Super Heroes - Deluxe Edition

22. Sonic Forces

23. Moonlighter -Complete Edition

24. Don’t Starve Together

25. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

26. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

27. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

28. Just Dance 2022

29. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

30. SEGA Genesis Classics



Sull'onda del successo del titolo di TT Games, ricordiamo che sarà presto disponibile il DLC a tema Rogue One di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.