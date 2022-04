Kirby E La Terra Perduta ancora primo in UK, Elden Ring al secondo posto

Kirby E La Terra Perduta occupa il primo posto della classifica britannica per la seconda settimana consecutiva, nonostante un calo delle vendite pari al 43% rispetto alla settimana di lancio. Ad oggi è il quarto gioco di Kirby più venduto di sempre in Gran Bretagna.

Elden Ring occupa la seconda posizione della classifica seguito da Leggende Pokemon Arceus che risale al terzo posto. Tiny Tina's Wonderlands passa dalla seconda alla quarta posizione con un calo delle vendite pari al 38% nella seconda settimana. Continua a scendere Ghostwire Tokyo che passa dall'undicesima alla ventitreesima posizione della Top 40.

Kirby and The Forgotten Land Elden Ring Leggende Pokemon Arceus Tiny Tina's Wonderlands FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Gran Turismo 7 WWE 2K22 Animal Crossing New Horizons Horizon Forbidden West

Crusader Kings 3 Console Edition di Paradox debutta alla posizione numero 40 con la maggior parte delle vendite (81%) effettuate su PS5 e il restante 19% su Xbox. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition risale fino alla posizione numero 13 mentre Football Manager 2022 rientra in classifica in quindicesima posizione.

Una Top 10 che presenta in realtà pochissime novità, con Kirby che continua a vendere molto bene in Gran Bretagna, così come Elden Ring e Pokemon. Buoni risultati anche per Tiny Tina's Wonderlands, meno brillante invece Ghostwire Tokyo.