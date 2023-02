Kirby e La Terra Perduta: vendite oltre le aspettative in Europa, dove la serie è 'debole'

Il passaggio alle tre dimensioni ha fatto decisamente bene alla palletta rosa di Nintendo. La scorsa estate, pochi mesi dopo il lancio, Kirby e La Terra Perduta era arrivato a 4 milioni di copie vendute segnando in questo modo un record per la serie. E sembra che le soddisfazioni non siano finite qui.

Nel corso dell'ultimo report finanziario della Grande N, il presidente Shuntaro Furukawa si è soffermato anche sulle performance commerciali dell'ultimo episodio principale di Kirby e, pur senza rivelare dati di vendita aggiornati, conferma che Kirby e La Terra Perduta ha registrato vendite oltre le aspettative in territori quali Europa ed Asia, dove storicamente il brand non ha mai goduto di grande popolarità.

"Le vendite di Kirby e La Terra Perduta, pubblicato alla fine dello scorso anno fiscale, continuano a crescere in maniera significativa anche in questo anno fiscale, con il gioco che ha avuto grandi risultati in Europa ed Asia, dove le vendite della serie Kirby sono sempre state relativamente deboli finora", spiega il presidente Furukawa. Si tratta indubbiamente di un'altra ottima notizia per la serie ed in particolare per il suo gioco più recente, che lascia presagire un futuro promettente per il brand.

Alla luce di simili risultati, appare piuttosto chiaro che il futuro di Kirby sarà in 3D, con Nintendo che tempo addietro ha assicurato che il seguito di La Terra Perduta sarebbe stato ancora più libero e selvaggio.