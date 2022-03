Kirby e La Terra Perduta, video recensione: un'avventura perfetta per i giovanissimi

Con l'arrivo direttamente dal Giappone di un nuovo gameplay di Kirby e la Terra Perduta, è ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'esordio del nuovo platform dedicato all'ingorda sferetta rosa di casa Nintendo.

Per la prima volta protagonista di un platform compiutamente 3D, Kirby è infatti pronto ad un ritorno in scena in occasione della giornata di venerdì 25 marzo 2022. Con il Day One di Kirby e la Terra Perduta ormai prossimo, è tempo di scoprire cosa attenderà i giocatori all'interno della produzione di HAL Laboratory.

Il nostro Marco Mottura ha infatti avuto l'occasione di compiere un ricco viaggio tra gli scenari della nuova esclusiva Nintendo, pronta a intrattenere un vasto pubblico con simpatiche trovate e panorami coloratissimi. Con un impasto ludico che viaggia a cavallo tra tradizione e innovazione nella serie Kirby, Kirby e la Terra Perduta propone un'esperienza adatta anche ai videogiocatori in erba, oltre che agli appassionati più "maturi". Tra la nuova Boccomorfosi, inedite Abilità Copia e la possibilità di esplorare il titolo in modalità cooperativa per due giocatori, si prospetta una ricca avventura per l'eroe Nintendo.



Per scoprirne ogni segreto e dettaglio, vi lasciamo alla visione della video recensione di Kirby e la Terra Perduta. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, o, se preferite, sul Canale YouTube di Everyeye.