Kirby e la Terra Perduta: voti altissimi per il platform Switch nelle prime recensioni

La stampa videoludica internazionale celebra il ritorno dell'iconico eroe rosa di Nintendo con recensioni entusiastiche per Kirby e la Terra Perduta. Il tenore dei giudizi della critica di settore viene rappresentato plasticamente dall'alta media voto dele prime recensioni dell'esclusiva Switch.

Su aggregatori come Metacritic, il frizzante platform 3D di HAL Laboratory vanta attualmente una media voto di 85 su 100 basata sui giudizi espressi da 65 testate videoludiche internazionali. Tra i numerosi punti di forza del lavoro svolto dagli sviluppatori di Tokyo, i redattori dei portali più accreditati citano la straordinaria accessibilità dell'esperienza di gioco e la gioia che traspare in ogni attività da compiere nei panni della leggendaria pallina rosa.

La natura 'universale' del gameplay e le qualità della coloratissima avventura da vivere nell'ultima fatica sfornata dalle fucine digitali di HAL Laboratory vengono rimarcate, logicamente, anche nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta a firma di Marco Mottura.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione dell'ultima esclusiva Nintendo Switch, non prima però di ricordarvi che il nuovo atto rigorosamente in tre dimensioni dell'epopea platform di Kirby è atteso al lancio per il sempre più prossimo 25 marzo.