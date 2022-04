Kirby, trent'anni di rosee avventure: auguri al personaggio Nintendo!

Mentre Kirby e la Terra Perduta conquista la vetta della classifica italiana, e non solo, la celebre sferetta rosa di casa Nintendo festeggia un importante traguardo.

Esattamente trent'anni fa, infatti, in Giappone esordiva Kirby's Dream Land, prima avventura ad avere per protagonista la creatura ideata da Masahiro Sakurai. Il 27 aprile del 1992, Kirby entrava così ufficialmente a far parte della storia videoludica della Grande N, inaugurando un percorso che l'avrebbe portata a popolare console fisse e portatili del colosso nipponico per ben tre decenni.

Per l'occasione, il suo creatore ha deciso di condividere alcuni retroscena sulla nascita del platform, tramite i Tweet che trovate in calce a questa news. Scopriamo così che la danza di Kirby inclusa in Kirby's Dream Land è stata realizzata da Masahiro Sakurai, senza indicazioni precise da parte del team di HAL Laboratory, con l'autore che si è affidato solamente alla sua percezione del ritmo della musica. Da allora, ad ogni modo, la storia di Kirby ha accolto numerosi successi, con il personaggio che si è conquistato la simpatia di piccoli e grandi videogiocatori.



Al momento, come accennato, Kirby è impegnato a scoprire tutti i segreti della Terra Perduta su Nintendo Switch, nella sua prima avventura completamente in tre dimensioni.