Kiryu in lacrime nel nuovo trailer di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è il nuovo picchiaduro action-adventure della serie di Yakuza. SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno presentato un nuovo trailer da cui otteniamo una panoramica della storia del leggendario ex yakuza Kazuma Kiryu, ora "Joryu", e delle funzionalità del gioco.

Il lungo video di 7 minuti si focalizza anzitutto sulla nuova storia di Kiryu, per l'appunto l'uomo che ha cancellato il proprio nome, per poi mettere l'accento sui combattimenti brutali, sui tanti minigiochi a cui la serie ci ha abituati, in cima a tutti l'immancabile karaoke , e altre emozionanti esperienze.

Il gioco sarà presente anche alla Gamescom 2023 con una demo giocabile. Vi ricordiamo anche che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name non avrà una versione retail: uscirà solo in in versione digitale il 9 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

I giocatori che effettueranno il pre-order del gioco riceveranno il Legendary Fighter Pack, che include alcuni dei personaggi più noti e amati del franchise, come Goro Majima, Taiga Saejima e Daigo Dojima, che saranno anche giocabili nella modalità di combattimento dell'Arena.

Come se non bastasse, chi acquisterà il gioco avrà diritto a una demo di Like a Dragon: Infinite Wealth, l'ottavo capitolo della saga, la cui uscita è prevista nei primi mesi del 2024.