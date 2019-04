Il Kit VR di Nintendo Labo omaggia il nonno Virtual Boy con un easter egg!

In concomitanza con il lancio del nuovo kit di Nintendo Labo che introduce la realtà virtuale nell'ecosistema ludico di Nintendo Switch, i colleghi di GameXPlain hanno scoperto la presenza di un simpatico easter egg dedicato al Virtual Boy, la controversa console "portatile" pubblicata dalla casa di Kyoto nel 1995.

L'omaggio di Nintendo al primo, fallimentare progetto dedicato alla realtà virtuale di metà anni '90 assume la forma di un filmato girato in formato "panoramico" a 180 gradi recuperabile nella sezione video del Kit VR di Nintendo Labo.

La breve clip offre una dimostrazione delle potenzialità del nuovo kit dando modo agli appassionati di assumere le sembianze di quel cattivone di Wario per cimentarsi con Mario's Tennis, il videogioco più importante della sfortunata ludoteca del Virtual Boy.

Il trailer che campeggia a inizio articolo ci offre un assaggio dell'insolita esperienza in salsa retrò fornita da questo simpatico easter egg che "celebra" il vecchio visore per la realtà virtuale di Nintendo quasi a volerne raccogliere l'eredità spirituale.

Vi lasciamo perciò in compagnia del video di cui sopra e, per chi fosse interessato, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione del Kit VR di Nintendo Labo per Nintendo Switch a firma di Francesco Fossetti.