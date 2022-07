Klonoa e Matchpoint Point tra le nuove uscite della prima settimana di luglio

La settimana appena iniziata non è in realtà particolarmente ricca di videogiochi in uscita, sono solo quattro le novità in arrivo su PC e tutte le principali console, tra cui Klonoa Phantasy Reverie Series.

Si inizia il 7 luglio con l'arrivo di Matchpoint Tennis Championship su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'8 luglio è invece la volta del gioco multiplayer Arcadegeddon in uscita su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e gratis su PlayStation Plus a luglio 2022 come parte della Instant Game Collection insieme a The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Lo stesso giorno arriverà Klonoa Phantasy Reverie Series, pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Klonoa Door to Phantomile del 1997 e Klonoa 2 Lunatea's Veil del 2001. Un ritorno per la serie Klonoa, di fatto ferma dal 2008, anno di uscita del remake di Klonoa Door to Phantomile per Wii. Infine, sempre l'8 luglio arriva Madison, gioco horror per PC e tutte le console Xbox e PlayStation (in uscita anche su Nintendo Switch), un progetto a medio budget che potrebbe però conquistare tutti gli appassionati del genere horror.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.