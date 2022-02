Klonoa Phantasy Reverie Series annunciato: arriverà prima su Nintendo Switch

Gli indizi disseminati da Bandai Namco ci avevano già insospettiti, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale durante il Nintendo Direct: Klonoa è finalmente tornato in scena. La serie platform, in letargo da ormai molti anni, verrà rispolverata con la collection rimasterizzata Klonoa Phantasy Reverie Series.

"Klonoa è tornato! Klonoa Phantasy Reverie Series riporta Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil rimasterizzati in una collezione per i fan vecchi e nuovi. Preparati a partire per un'avventura per salvare il mondo!", recita la descrizione ufficiale della collection. "Corri e salta mentre utilizzi il tuo Wind Ring per afferrare e lanciare i tuoi nemici. Regola i livelli di difficoltà per testare le tue abilità. Arruola un amico in modalità cooperativa per due giocatori, se hai bisogno di aiuto".



Il primo trailer di Klonoa Phantasy Reverie Series, a cui potete dare un'occhiata in apertura, ci permette di osservare la rielaborazione grafica dei due capitoli della serie, e ci conferma inoltre la data di lancio su Nintendo Switch: 8 luglio 2022. La raccolta arriverà in seguito anche su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Siete soddisfatti del ritorno di Klonoa? Come chiusura del Direct di febbraio, Nintendo ha anche annunciato l'arrivo di Xenoblade Chronicles 3.