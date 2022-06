Klonoa Phantasy Reverie Series: Demo in arrivo? È già disponibile in Giappone

La versione dimostrativa di Klonoa Phantasy Reverie Series è comparsa a sorpresa sulle pagine delle versioni giapponesi di PS Store, eShop e Microsoft Store: la Demo dell'attesa riedizione rimasterizzata dell'epopea platform di Klonoa sarà presto disponibile anche in Occidente?

Come spiegato dalla divisione nipponica di Bandai Namco, la versione dimostrativa della collezione remaster di Klonoa offre ai fortunati possessori di un account giapponese su console PlayStation, Xbox e Switch l'opportunità di giocare una generosa porzione dell'avventura in due atti di questa iconica serie platform.

All'interno della Demo trovano infatti spazio i capitoli Vision1-1, Vision1-2 e la battaglia con il boss Rongo Lango di Door to Phantomile, oltre allo scenario La-Lakoosha Sacred Grounds del sequel Lunatea's Veil, senza però prevedere alcun trasferimento del salvataggio sulla versione completa della raccolta.

In attesa di scoprire se e quando la Demo in questione sarà disponibile anche in Italia, vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reverie Series è atteso al lancio per l'8 luglio su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sviluppata da Monkeycraft, la collezione propone un aggiornamento del comparto grafico e un profondo ribilanciamento della difficoltà, oltre all'aggiunta di una modalità cooperativa a due giocatori in tutti i livelli dell'avventura in due atti di Klonoa. Se volete saperne di più su questa raccolta, qui trovate il resoconto della nostra prova di Klonoa Phantasy Reverie a cura di Giuseppe Arace.