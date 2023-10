Klonoa Phantasy Reverie Series: l'edizione fisica in offerta al prezzo più basso di sempre

Klonoa Phantasy Reverie Series ripropone "Klonoa: Door to Phantomile" e "Klonoa 2: Lunatea's Veil" in un'unica collezione rimasterizzata, ora in offerta su Amazon 27 euro per PS5 o 29 euro per PS4, invece di un prezzo di listino di 49,99 euro, è uscita l'8 luglio 2022.

Pubblicato per la prima volta da Namco nel 1997, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale ambientato in un vivace mondo ricco di personaggi variopinti: vesti i panni di Klonoa e affronta un viaggio per salvare Phantomile.

Di seguito i link alle offerte:

Per celebrare il 25° anniversario della serie, Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil sono stati rimasterizzati in alta definizione nella collezione Klonoa Phantasy Reverie Series. La grafica gode di un forte rinnovamente, rimane invariato e fedele all'originale il classico gameplay dei due capitoli della serie usciti per la prima e seconda PlayStation.

Le versioni rimasterizzate presentano inoltre un livello di difficoltà regolabile, per consentire ai neofiti della serie di tuffarsi a capofitto nell'azione e ai fan storici della serie di riprendere la familiarità dei capitoli usciti originariamente sulle prime console di Sony.