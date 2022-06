Klonoa Phantasy Reverie Series è solo l'inizio: in arrivo nuovi progetti sulla serie?

Manca poco al debutto di Klonoa Phantasy Reverie Series, raccolta contenente le versioni aggiornate di Klonoa Door to Phantomile e Klonoa 2 Lunatea's Veil che segna il ritorno del franchise in forza a Bandai Namco dopo ben 14 anni di assenza (l'ultimo titolo è uscito su Wii nel 2008).

La Collection sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox a partire dall'8 luglio 2022 e, come testimoniato dal confronto tra Klonoa originale e remastered, il lavoro di aggiornamento grafico svolto da Monkey Craft sembra promettente. E sembra che Bandai Namco punti forte su Phantasy Reverie Series, in quanto potrebbe fare da apripista per nuovi progetti legati al brand.

Nel corso di un'intervista, infatti, il producer Ryo Ishida lascia intendere che la raccolta è stata concepita per dare nuova linfa vitale all'IP dopo la lunghissima assenza: "Se la Remastered verrà amata dalla community, potrebbero esserci opportunità per espandere ulteriormente l'IP di Klonoa e realizzare altre remastered o anche nuovi titoli", conferma Ishida.

In aggiunta, il producer spiega che Phantasy Reverie Series "punta ai veterani che ancora oggi amano Klonoa. E' grazie a questi fan di lunga data se abbiamo potuto dare vita alle Remastered per il venticinquesimo anniversario della serie. Ma oltre ai ricordi che hanno i nostri fan d'annata, abbiamo reso i giochi più appetibili per i giocatori più giovani e per coloro che ancora non hanno mai scoperto Klonoa. Anche se il nostro obiettivo principale sono i veterani, ci auguriamo che un numero ancora maggiore di fan sperimentino il fascino e l'appeal dei giochi originali di Klonoa".

La nostra prova di Klonoa Phantasy Reverie Series ci ha lasciato sensazioni incoraggianti sull'operazione nostalgia messa in piedi da Bandai Namco: che davvero possano arrivare nuovi progetti legati al brand in futuro?