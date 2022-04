Klonoa Phantasy Reverie Series: Lunatea's Veil e Door to Phantomile nei video introduttivi

Bandai Namco e gli sviluppatori del team Monkeycraft celebrano l'annuncio della data di lancio di Klonoa Phantasy Reverie Series pubblicando gli Opening Video di Lunatea's Veil e Door to Phantomile, l'epopea platform in due atti che andrà a caratterizzare questa collezione dalla grafica attualizzata.

I filmati introduttivi ci rituffano nelle colorate atmosfere di questa ormai storica serie platform adventure per darci modo di ammirare i miglioramenti apportati, appunto, al comparto grafico. Il lavoro portato avanti da Monkeycraft non si limiterà però solo all'aspetto estetico di Klonoa e Klonoa 2 ma andrà a toccare anche l'impianto di gameplay, con delle ottimizzazioni al sistema di movimento, un bilanciamento profondo della difficoltà e l'aggiunta di una modalità cooperativa a due giocatori che attraverserà l'intera campagna principale di Door to Phantomile e Lunatea's Veil.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reveries Series sarà disponibile dal 7 luglio in Giappone e dall'8 luglio in tutto il mondo. Diversamente da quanto suggerito dal reveal del Nintendo Direct, la collezione approderà tanto su Switch quanto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sia in Europa che in Giappone, il titolo potrà essere acquistato in digitale o in versione retail.