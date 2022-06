Klonoa Phantasy Reverie Series, originale vs remastered: l'evoluzione della grafica

A stretto giro dalla pubblicazione di nuovi gameplay di Klonoa Phantasy Reverie Series, il team di Bandai Namco offre al pubblico un'ulteriore occasione per dare uno sguardo alla raccolta in arrivo su PC e console.

Direttamente in apertura a questa news, trovate infatti a disposizione un interessante video confronto, volto a porre l'accento sui risultati ottenuti tramite l'operazione di aggiornamento grafico messa in campo dagli sviluppatori. La nuova estetica proposta da Klonnoa Phantasy Reverie Series mette in scena una risoluzione maggiore, colori più vivaci, fondali e personaggi ricostruiti e una migliore resa delle fonti di luce.



Per quanto riguarda i dettagli relativi alla realizzazione del video confronto, segnaliamo che, per Klonoa: Door to Phantomile, il paragone è stato realizzato utilizzando la versione del 2008 del gioco, uscita su Nintendo Wii. Per quanto riguarda invece il sequel Klonoa 2: Lunatea's Veil, il footage originale è stato tratto dalla versione del gioco uscita nel corso del 2001 sui lidi di PlayStation 2.

In chiusura, ricordiamo che il debutto di Klonoa Phantasy Reverie Series è ormai piuttosto prossimo, con il Day One fissato per la giornata dell'8 luglio 2022. Ad ospitare la raccolta, ci penseranno PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.