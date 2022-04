Klonoa Phantasy Reverie Series su PC, PlayStation, Xbox e Switch ha una data ufficiale!

Dopo aver svelato Klonoa Phantasy Reverie Series nella cornice mediatica del Nintendo Direct di febbraio, arriva un importante aggiornamento da Bandai Namco sulle tempistiche e modalità di commercializzazione della collezione rimasterizzata dello storico platform su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Tramite i propri profili social, l'editore nipponico spiega infatti che Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile dal 7 luglio in Giappone e dall'8 luglio 2022 in tutto il mondo, tanto su Nintendo Switch quanto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sia in Europa che in Giappone, la collezione potrà essere acquistata in digitale sui maggiori store online ma sarà disponibile anche in negozio (e presso i portali di ecommerce più importanti) in versione retail.

A chi ci segue, ricordiamo che la riedizione celebrativa di questa epopea platform, attualmente in sviluppo presso gli studi di Monkeycraft, comprenderà Klonoa Door to Phantomile e Klonoa 2 Lunatea's Veil: entrambe le versioni vanteranno un comparto grafico attualizzato, delle ottimizzazioni al gameplay, un profondo bilanciamento della difficoltà e l'aggiunta della modalità cooperativa a due giocatori. In calce alla notizia trovate le nuove immagini ingame condivise da Bandai Namco per celebrare l'annuncio della data di lancio multipiattaforma di Klonoa Phantasy Reverie Series.