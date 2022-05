Klonoa Phantasy Reverie Series: la serie platform risplende nelle immagini delle Remaster

La divisione europea di Bandai Namco torna a mostrare in immagini e video le versioni rimasterizzate di Lunatea's Veil e Door to Phantomile, l'epopea platform in due atti che rivivremo presto su PC e console grazie alla raccolta Klonoa Phantasy Reverie Series.

Affidata alle cure degli studi Monkeycraft, la collezione con le versioni attualizzate di Klonoa e Klonoa 2 promette di ravvivare l'entusiasmo dei fan di lungo corso e di ampliare la base di appassionati attraverso una serie di interventi che non si limiterà al mero aspetto estetico.

Parallela e complementare al potenziamento della grafica ci sarà anche un'opera di "ammodernamento ludico" che passerà, ad esempio, per un profondo ribilanciamento della difficoltà dei diversi livelli in cui si suddivisono i due storici platform e l'aggiunta di una modalità cooperativa a due giocatori. Date un'occhiata alle immagini che trovate in calce alla notizia e servitevi pure della lavagna dei commenti per condividere le vostre riflessioni su queste remaster e, perché no, i vostri ricordi con la serie di Klonoa.

Prima di lasciarvi alla galleria multimediale con gli ultimi scatti ingame condivisi da Bandai Namco e Monkeycraft, vi ricordiamo che la commercializzazione di Klonoa Phantasy Reverie Series è prevista per l'8 luglio su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.