Klonoa Phantasy Reverie Series: nuovi video gameplay e confronto con i giochi originali

Con l'avvicinarsi del debutto previsto per il mese di luglio, Klonoa Phantasy Reverie Series torna a mostrarsi in azione con dei nuovi video gameplay pubblicati sul canale YouTube giapponese di Bandai Namco Entertainment.

I filmati che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia consentono di osservare da vicino i cambiamenti grafici a cui sono andati incontro i due episodi inclusi nella collection di Bandai Namco, ovvero Klonoa Lunatea's Veil e Door to Phantomile. Per constatare con maggiore chiarezza quali sono le migliorie apportate dagli sviluppatori per svecchiare i due giochi risalenti al 1998 e al 2001, vi abbiamo proposto anche alcuni video comparativi incentrati su alcune specifiche sezioni dei platform game.

Gli sviluppatori di Monkeycraft che hanno preso in carico il compito di ammodernare la serie di Klonoa hanno deciso di lavorare anche sul fronte ludico. Tra le novità incluse in questa collection abbiamo il ribilanciamento della difficoltà dei vari livelli di cui si costituiscono le due avventure platform e l'aggiunta di una modalità cooperativa a due giocatori.

Lasciandovi alla visione dei video, vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile a partire dall'8 luglio su PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Bandai Namco ha precedentemente mostrato le sequenze introduttive dei due capitoli principali di Klonoa tirati a lucido.