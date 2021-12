Klonoa, ritorno sempre più probabile: indizi dal calendario 2022 di Bandai Namco

Si sta parlando parecchio del possibile ritorno di Klonoa, l'apprezzata serie Platform realizzata da Namco (oggi Bandai Namco) a partire dal 1997, anno in cui fece il suo esordio sulla prima PlayStation. L'ultimo esponente del franchise risale al 2008 su Wii, ma da allora non sono stati prodotti ulteriori titoli legati al brand.

Di recente Bandai Namco ha registrato il marchio Klonoa in Europa, precisamente Klonoa Phantasy Reverie Series. Ciò ha quindi alimentato i sospetti sul possibile ritorno del franchise dopo una lunga latitanza. Adesso la stessa software house giapponese potrebbe aver fornito un ulteriore indizio sul futuro della serie: nel calendario 2022 prodotto dalla compagnia e con illustrazioni dedicate alle sue produzioni più recenti di maggiori successo, come ad esempio Tales of Arise, figura anche un artwork dedicato proprio a Klonoa. Una pubblicazione un po' sospetta alla luce anche dei trademark registrati nei giorni precedenti in Canada e Europa, e che alimentano ulteriormente la possibilità che un nuovo progetto esista eccome.

Già a settembre 2021, inoltre, Bandai Namco aveva registrato due marchi relativi a Klonoa, per la precisione Waffuu Encore e 1&2 Encore. Quest'ultimo potrebbe far ipotizzare una possibile raccolta dei primi due capitoli della serie usciti rispettivamente su PlayStation e PS2, forse in versioni rimasterizzate. Fino a quando Bandai Namco non si esprimerà si rimane nel campo delle semplici ipotesi, tuttavia sembra ormai sempre più probabile: Klonoa sta per tornare.