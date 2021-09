Klonoa sta per tornare? Bandai Namco registra due nuovi marchi

Bandai Namco Games Japan ha registrato i marchi Waffuu Encore e 1&2 Encore, trademark che sembrerebbero suggerire il possibile ritorno di Klonoa, IP che tanto successo ha riscosso alla fine degli anni '90, per poi essere abbandonata dopo i tiepidi riscontri degli anni 2000.

Bandai Namco ha utilizzato il sottotitolo Encore per altre produzioni come Katamari Damacy Encore (Katamari Damacy ReRoll in Europa) e Mr. Driller Encore (Mr. Driller DrillLand in Occidente). Waffuu è invece la frase simbolo di Klonoa e la registrazione del marchio 1&2 Encore farebbe pensare all'arrivo di una collection che includa Klonoa Door to Phantomile del 1998 e Klonoa 2 Lunatea’s Veil del 2001.

Nel 2019 Bandai Namco ha registrato il marchio Klonoa of the Wind Encore, non abbiamo però mai saputo nulla riguardo il ritorno della serie, chissà che oggi i tempi non siano maturi per annunciare la collection di Klonoa. Il primo Klonoa è uscito su PS1 nel 1998 mentre il sequel è stato pubblicato nel 2001 su PS2, successivamente sono usciti vari spin-off come Klonoa Empire of Dreams, Klonoa 2 Dream Champ Tournament e Klonoa Beach Volleyball, tutti accolti piuttosto tiepidamente.

Bandai Namco sarà al Tokyo Game Show 2021 e la speranza è che proprio dall'evento giapponese possano arrivare notizie concrete in merito al ritorno di questo franchise.