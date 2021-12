Klonoa sta per tornare? Bandai Namco registra il marchio in Europa

Come riportato da Gematsu, Bandai Namco ha registrato il marchio Klonoa Phantasy Reverie Series in Canada ed Europa rispettivamente il 17 e 20 dicembre. Qualcosa si muove per il ritorno di Klonoa?

A settembre 2019 Bandai Namco aveva registrato il marchio Klonoa Encore in Giappone, facendo pensare ad una remaster del gioco dal momento che il suffisso Encore viene usato dal publisher giapponese per le riedizioni di vecchi titoli, come Katamari Damacy Encore, da noi arrivato con il nome Katamari Damacy ReRoll.

A settembre 2020 Bandai Namco registra i marchi Wahoo Encore e 1&2 Encore in Giappone, Wahoo è una delle frasi tipiche del protagonista della serie e quindi i rumor sul ritorno di Klonoa si intensificano. Nessun annuncio ufficiale però e nessuna notizia concreta, oggi apprendiamo della registrazione di un nuovo marchio che sembra far pensare all'arrivo di una collection che includa Klonoa Door to Phantomile (uscito nel 1997 su PlayStation) e Klonoa 2 Lunatea's Veil (uscito su PS2 nel 2001).

Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Bandai Namco, Klonoa ha riscosso un discreto successo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, un ritorno sarebbe certamente gradito da tutti coloro che hanno amato questi due giochi di piattaforme.