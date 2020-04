Knack 2 Gratis su PS4: vi spieghiamo come scaricarlo!

Come promesso, Sony ha lanciato l'iniziativa Play At Home che, con l'obiettivo di invogliare le persone a rimanere a casa propria, mette a disposizione di tutti i giocatori italiani Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey graits.

L'iniziativa è valida anche in Germania, con una sostanziale differenza: i nostri colleghi tedeschi hanno ricevuto in regalo Knack 2 al posto di Uncharted: The Nathan Drake Collection. E se vi dicessimo che anche voi avete l'opportunità di ottenere gratis Knack 2, in aggiunta agli altri due giochi?

Per prima cosa, è necessario effettuare la registrazione sul PlayStation Network tedesco creando un account totalmente gratuito, senza la necessità di essere iscritti a servizi quali PlayStation Now e PlayStation Plus, o di fare ricorso a software come VPN. Per farlo, vi basterà cliccare sul pulsante "Nuovo utente" all'avvio di PlayStation 4 e poi selezionare "Crea un utente", accettare le condizioni d'uso e infine "Nuovo utente di PlayStation Network? Crea un account". A quel punto dovrete scegliere la Germania come regione d'appartenenza e poi inserire un indirizzo situato sul suolo tedesco, che potete trovare su Google Maps.

Nella schermata successiva dovrete scegliere un indirizzo e-mail non precedentemente associato ad un altro account PSN e una password per il nuovo account. Una volta terminata la procedura di registrazione, che viene illustrata nei minimi dettagli nel video allegato in cima a questa notizia, non dovrete far altro che andare sul PlayStation Store e riscattare Knack 2. Una volta scaricato e installato potrete giocarci anche con il vostro profilo originale e guadagnare su di esso gli ambiti trofei. L'importante è che il profilo tedesco resti presente sulla console. Qualora venisse cancellato, non potrete più giocare a Knack 2.

La promozione, ricordiamo, è valida fino al prossimo 6 maggio. Come parte dell'iniziativa, Sony ha inoltre istituito un fondo di solidarietà da 10 milioni di dollari per supportare gli sviluppatori indipendenti.