KnifePlayground Horror Battle Royale: trailer d'annuncio per il brutale FPS in bodycam

Nel corso delle ultime ore, Steam ha accolto sul suo negozio la pagina di un prodotto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei videogiocatori. Stiamo parlando di KnifePlayground Horror Battle Royale, uno shooter in soggettiva con visuale in stile bodycam che include una modalità PvE ed una PvP.

Il titolo in questione, in sviluppo presso un piccolo studio brasiliano chiamato MadMozer, consiste in partite ambientate all’interno di una villa popolata da mostruose creature e personaggi folli. In questo contesto, i giocatori devono cercare di sopravvivere superando pericolose sfide basate su intelletto e astuzia che dovrebbero essere generate proceduralmente.

Coloro i quali decideranno di giocare offline o in co-op con altri tre giocatori, dovranno preoccuparsi anche dei nemici controllati dall’intelligenza artificiale, invece la modalità PvP prevede la presenza di 10 giocatori che devono lottare per restare in vita. Sembrerebbe inoltre che la mappa sia strutturata in piani, che vengono progressivamente chiusi per restringere le dimensioni dell’arena e costringere i contendenti ad affrontarsi.

Al momento non si conoscono i dettagli sul motore di gioco o sulla finestra di lancio, ma è probabile che ci vorrà del tempo prima che il progetto possa concretizzarsi.

