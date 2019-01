Knives Out ha incassato più di PUBG e Fortnite Mobile nel 2018

Sorpresa per quanto riguarda il mercato mobile: Knives Out, titolo Battle Royale molto popolare nel mercato asiatico, ha generato più profitti di due colossi come PUBG e Fortnite nelle rispettive versioni per smartphone/tablet.

Il gioco ha infatti guadagnato attualmente un totale di 465 milioni di dollari, superando di 10 la cifra totalizzata l'anno scorso da Fortnite. La maggior parte dei profitti del titolo arriva dal mercato Giapponese, dove secondo una media i giocatori avrebbero speso con gli acquisti in-game, una cifra come 370 dollari a testa.

Anche in Cina il video game si è dimostrato piuttosto di successo, anche per via del fatto che quello cinese è il mercato più grande per l'industria videoludica mobile, data la vastità della popolazione e la facilità d'accesso agli smartphone.



Va detto però che le cifre snocciolate fin qui non tengono conto del mercato Android, vista la decisione di Epic Games di bypassare il Play Store di Google e di non rivelare i propri profitti, per cui è comunque probabile che i guadagni complessivi del loro titolo siano superiori a quelli del gioco di NetEase, ma fa comunque riflettere che un prodotto considerato un clone di PUBG abbia raggiunto un tale successo.