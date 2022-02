Knockout City diventa free to play: EA passa la palla del 'dodgebrawl' a Velan

Il team di sviluppo di Velan Studios celebra il secondo anno di Knockout City e la fine della Stagione 5 con una grande novità: il "dodgebrawl" multiplayer adotterà il modello dei free to play, con EA che non ricoprirà più il ruolo di editore.

La trasformazione in un gioco gratuito di Knockout City avverrà proprio al termine dell'attuale fase stagionale, prevista nella primavera contestualmente al lancio dei nuovi contenuti della Stagione 6. Il team di Velan ritiene che il passaggio al modello freemium amplierà la base di giocatori e, con essa, la capacità degli sviluppatori di introdurre tanti contenuti inediti nel loro battle royale a tema dodgeball.

Tutti coloro che hanno acquistato Knockout City, al momento della trasformazione free to play del titolo riceveranno un Pacchetto Fedeltà che comprenderà al suo interno degli oggetti per la customizzazione estetica del proprio personaggio preferito, diversi boost per i Punti Esperienza e 2.000 Holobux, la valuta ingame utilizzabile nel Negozio.

In ragione di questa importante novità, Velan Studios assumerà anche il ruolo di editore del gioco: nel darne conferma, gli sviluppatori indipendenti ringraziano Electronic Arts per il supporto offerto fino ad oggi e guardano al futuro affermando che "l'autopubblicazione ci aiuterà a realizzare appieno la nostra visione del gioco". Nel corso della Stagione 6, ad esempio, assisteremo all'ingresso di nuove mappe e di tante altre aggiunte legate alla progressione del Brawl Pass. Per saperne di più su questo gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Knockout City.