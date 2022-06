Knockout City gratis da oggi: tutti i dettagli sulla Stagione 6 e sui prossimi update

Velan Studio ha mantenuto la promessa fatta qualche settimana fa e a partire da oggi, mercoledì 1 giugno 2022, Knockout City è passato al modello free to play grazie ad un corposo aggiornamento che introduce tante novità e lima alcuni difetti.

L'ultimo update di Knockout City non si limita infatti a rendere il gioco gratuito per tutti, ma dà ufficialmente inizio alla Stagione 6. Il nuovo pass stagionale propone una ricca serie di ricompense premium e gratuite tra le quali troviamo anche un set di elementi cosmetici ispirati ai buffi personaggi di Among Us. Ma non è finita qui, poiché tra le principali novità della sesta stagione vi è anche un nuovo tipo di palla, un tetto migliorato per divertirsi in attesa dell'inizio del match, migliorie alle vecchie mappe e fix per il comportamento dei bot. Insomma, si tratta di un vero e proprio rilancio per il gioco, che prova a sfidare anche Ubisoft con il suo Roller Champions a distanza di qualche giorno dall'apertura dei server.

Il team ha anche svelato la roadmap dei prossimi aggiornamenti e sembrerebbe che ogni due settimane sia previsto un evento a tempo. Si parte con City of Tomorrow da oggi fino al 14 giugno, poi ci sarà Heroes Reborn dal 21 giugno al 5 luglio per poi lasciare spazio a Royale Party dal 12 al 26 luglio. Gli ultimi due appuntamenti estivi saranno Heatwave 2022 dal 2 al 16 agosto e Midnight Madness dal 23 al 30 agosto.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio della nuova stagione del gioco gratis, vi ricordiamo che Knockout City è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

