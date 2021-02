Knockout City si mostra in un filmato di gameplay, iscrizioni aperte per la Beta di aprile

Dopo essere stato presentanto nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Knockout City, il nuovo titolo multiplayer online facente parte della collana EA Originals, è tornato a mostrarsi in azione.

Questa volta abbiamo la fortuna di assistere ad un filmato di gameplay più esteso, con cui possiamo iniziare a familiarizzare con le meccaniche di gameplay dello sportivo arcade. Grazie al commento degli sviluppatori, scopriamo le prime modalità di gioco: Face Off, in cui i giocatori potranno affrontarsi 1v1; Team KO, che prevede scontri fra team di 3v3; Back Alley Brawl, in cui per vincere sarà necessario lanciare la palla dalla lunga distanza a mo' di cecchini. Come dimostrato all'interno del video, ognuna delle mappe in cui si svolgeranno le partite saranno disponibili interazioni uniche di cui potremo servirci, ad esempio, per spostarci istantaneamente da una zona all'altra e cercare di sorprendere gli avversari.

È stata inoltre annunciata una nuova fase Beta che si terrà dal 2 al 4 aprile, a cui potete iscrivervi raggiungendo il sito ufficiale del gioco: "Stiamo portando le risse su Steam e Origin per PC, Nintendo Switch, PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One e Xbox Series S | X per questa beta multipiattaforma! Quindi raduna gli amici e preparati ad affrontare le strade con stile. Scatenati in una nuova mappa e scopri l'arsenale di palle speciali a tua disposizione. Scopri la nostra nuova playlist per eliminare i rivali in squadra o affrontarli 1v1 e conquistare la gloria".

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Knockout City sarà pubblicato il 21 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se interessati ad approfondire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.