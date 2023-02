Anche Knockout City non ce la fa: il gioco gratis chiude con la Stagione 9

A poche ore dall'annuncio della prossima chiusura di Rumbleverse, anche gli sviluppatori di Velan Studios comunicano la fine dell'esperimento di Knockout City.

Esordito nel maggio 2021, il free to play terminerà il suo viaggio all'inizio dell'estate, con la chiusura dei server prevista per il 6 giugno 2023. Descritto come una "decisione difficile, ma necessaria per lo studio", lo stop a Knockout City non sarà però totale. Nel corso dei prossimi mesi, Velan Studios pubblicherà infatti su PC una versione del gioco compatibile con server privati. Su Steam, gli appassionati avranno così la possibilità di continuare a sfidarsi sui campi del free to play.

Per celebrare gli ultimi mesi di vita di Knockout City, gli autori renderanno disponibile la Stagione 9 del gioco. Quest'ultima prenderà il via il 28 febbraio 2023 e si protrarrà per un totale di dodici settimane. A partire dalla medesima data, Velan Studios disattiverà il sistema di microtransazioni incluso in Knockout City. Le ultime settimane di vita del titolo proporranno ad ogni modo nuovi elementi cosmetici, playlist celebrative e tanti eventi speciali, incluso un focus specifico sulla League Play.



Debuttato come prodotto premium, Knockout City era diventato free to play nel febbraio del 2022. Evidentemente, tuttavia, il cambio di formato non è stato sufficiente a garantirne la sostenibilità sul lungo periodo.