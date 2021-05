Knockout City: il nuovo trailer ci presenta i contenuti della Stagione 1

Mancano ormai solo poche ore al debutto di Knockout City, la particolare rivisitazione del dodgeball il cui ultimo trailer è interamente dedicato alle novità della Stagione 1.

In concomitanza con il lancio della prima stagione dell'EA Original potremo gareggiare all'interno di una nuova mappa gratuita chiamata Jukebox Junction e completare dei Contratti pensati appositamente per i membri delle Crew, ovvero i clan di Knockout City. Con la Stagione 1 del gioco arriva anche la modalità competitiva e, com'è possibile vedere nel trailer, più alto è il grado raggiunto nella Lega, più rare sono le ricompense ricevute. Non manca poi il primo evento, Festa di quartiere, il quale consiste in una serie di sfide a tempo pensate per i nuovi giocatori.

Nella descrizione del filmato possiamo apprendere anche che i server del gioco apriranno contemporaneamente in tutto il mondo alle ore 14:00 del fuso orario italiano di domani, venerdì 21 maggio 2021. A partire da questo momento e fino al prossimo 30 maggio, i giocatori potranno scaricare gratuitamente la versione completa di Knockout City e giocare senza limitazioni su PC (Epic Games Store, Steam e Origin), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vi ricordiamo inoltre che il gioco sarà gratuito per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate su console e PC e ad EA Play.