Knockout City, la palla sfreccia su next gen: PS5 e Xbox Series X nel rating ESRB

Dopo aver di recente portato sul mercato videoludico l'interessante avventura burtoniana di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Lost in Random, sembra essere in dirittura di arrivo un'ulteriore produzione EA Originals.

Nel corso della primavera di quest'anno, il programma di Electronic Arts dedicato ai titoli Indie aveva infatti proposto al pubblico il peculiare Knockout City. Ora, sembra che il gioco sportivo sia destinato a trovare spazio sul mercato anche in una nuova declinazione, integralmente next gen. A lasciarlo intendere, è un avvistamento realizzato nel database dell'ESRB.

L'Entertainment Software Rating Board riporta infatti i primi riferimenti ad una versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Knockout City, al momento disponibile in edizione PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In mancanza di un annuncio ufficiale, non è ancora chiaro quali saranno le migliorie apportate al gioco in occasione di questo secondo debutto di Knockout City. Bizzarra reinterpretazione videoludica del mondo del dodgeball, il titolo multiplayer supporta il cross play su tutte le piattaforme di esordio, con l'intento di plasmare un'unica grande community di appassionati.

Per tutti i dettagli sulla peculiare produzione sportiva, vi invitiamo a consultare la ricca recensione di Knockout City disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura del nostro Giovanni Panzano.