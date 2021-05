Knockout City tra palle curve e pallonetti: guida a tutti i tiri speciali

L'obiettivo di Knockout City è quello di colpire con violenza gli avversari lanciandogli una delle tante palle presenti nel gioco. Oltre al tiro standard, che è il più semplice da intercettare, esistono però anche altri tiri che permettono non solo di spiazzare gli avversari ma anche di colpirli mentre si trovano in luoghi difficili da raggiungere.

Per quanto il livello di Sovraccarico possa essere elevato, il tiro diretto è quasi sempre ben visibile da chi si trova di fronte al giocatore e lo rende molto semplice da bloccare con la pressione al tempo giusto dell'apposito tasto. Esistono però due tecniche di tiro alternative che sono fondamentali per la vittoria: il pallonetto e la palla curva. Il pallonetto si può eseguire lanciando la palla durante una capriola, azione che può essere effettuata premendo il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox). Questo tiro parabolico non solo può confondere l'avversario, ma permette anche di raggiungerlo più agilmente nel caso in cui dovesse trovarsi in una posizione sopraelevata. La palla curva si esegue invece lanciando la palla durante una piroetta, la quale può essere effettuata premendo il tasto Cerchio su PlayStation (B su Xbox). Si tratta in questo caso di uno dei tiri migliori, poiché la palla curva lateralmente per poi colpire il bersaglio.

A prescindere da quale sia il tiro che volete utilizzare, il momento migliore per farlo è quando il bersaglio agganciato finisce dietro un riparo: con una di queste tecniche potete sfruttare il lock-on automatico per far assumere alla palla una traiettoria insolita e colpire ugualmente il nemico, mettendolo KO. Se invece il nemico è di fronte a voi e sa che state per tirare, potete sfruttare la combo formata da finta (R3 su PlayStation, RS su Xbox) per far attivare l'animazione di blocco e poi tirare con un pallonetto o una palla curva per mettere al tappeto il vostro obiettivo.

